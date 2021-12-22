Survivor Gizem Kerimoğlu Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Gizem Kerimoğlu’ın Memleketi…

Ekranların büyük bir heyecan ile beklediği Survivor All Star 2022 yarışı, Dominik Cumhuriyeti’ndeki yerini almak için hazırlıklarına başladı. MasterChef Türkiye 2021 yarışının ardından TV8 ekranlarındaki yerini nefes kesen bir yarış ile alacak olan Survivor All Star 2022 yarışmasında parkurların sevilen isimlerinden biri olan Gizem Kerimoğlu’nun da yer alacağı öğrenildi. Bunun üzerine Survivor tutkunları tarafından sıkı takibe alınan Gizem Kerimoğlu’nun asıl memleketi herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Survivor Gizem Kerimoğlu aslen nereli? Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar...



Detaylar diğer sayfada!