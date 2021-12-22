Survivor Gizem Kerimoğlu Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Gizem Kerimoğlu’ın Memleketi…
TV8 ekranlarındaki yerini nefes kesen bir yarış ile alacak olan Survivor All Star 2022 yarışmasında parkurların sevilen isimlerinden biri olan Gizem Kerimoğlu ile ilgili merak edilen özel bilgiler haberimizde.
Ekranların büyük bir heyecan ile beklediği Survivor All Star 2022 yarışı, Dominik Cumhuriyeti’ndeki yerini almak için hazırlıklarına başladı. MasterChef Türkiye 2021 yarışının ardından TV8 ekranlarındaki yerini nefes kesen bir yarış ile alacak olan Survivor All Star 2022 yarışmasında parkurların sevilen isimlerinden biri olan Gizem Kerimoğlu’nun da yer alacağı öğrenildi. Bunun üzerine Survivor tutkunları tarafından sıkı takibe alınan Gizem Kerimoğlu’nun asıl memleketi herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Survivor Gizem Kerimoğlu aslen nereli? Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar...
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22 Ara 2021 - 17:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.