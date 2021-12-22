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22 Ara 2021 - 17:56

Survivor Berna Keklikler Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Sude Burcu İle Yaşları Dikkat Çekti

TV8 ekranlarından yayınlanması beklenen Survivor All Star 2022 yarışması için geri sayım başladı. Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alacağı onaylanan Berna Keklikler ile ilgili detaylar haberimizde...