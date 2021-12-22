Survivor Berna Keklikler Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Berna Kekliklerın Memleketi…
Survivor All Star 2022 yarışması, kadrosuna polemiklerin kraliçesi olarak tanınan Berna Keklikler’i de aldı. Berna Kekliklerle ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması beklenen yarışmacı kadrosunu nihayet açıkladı. Birbirinden iddialı isimler ile Dominik Cumhuriyeti’nde 6 ay boyunca sürecek olan yarışa hazırlanmaya başlayan Survivor All Star 2022 yarışması, kadrosuna polemiklerin kraliçesi olarak tanınan Berna Keklikler’i de aldı. Bunun üzerine Berna Keklikler’i yakın markaja alan Survivor tutkunları, ünlü ismin asıl memleketini duyunca şaşırıp katıldı! Peki, Survivor Berna Keklikler aslen nereli? Survivor Berna Keklikler kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
22 Ara 2021 - 18:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.