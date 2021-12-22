Survivor Berna Keklikler Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Berna Kekliklerın Memleketi…

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması beklenen yarışmacı kadrosunu nihayet açıkladı. Birbirinden iddialı isimler ile Dominik Cumhuriyeti’nde 6 ay boyunca sürecek olan yarışa hazırlanmaya başlayan Survivor All Star 2022 yarışması, kadrosuna polemiklerin kraliçesi olarak tanınan Berna Keklikler’i de aldı. Bunun üzerine Berna Keklikler’i yakın markaja alan Survivor tutkunları, ünlü ismin asıl memleketini duyunca şaşırıp katıldı! Peki, Survivor Berna Keklikler aslen nereli? Survivor Berna Keklikler kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…



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