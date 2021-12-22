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22 Ara 2021 - 17:55

EDHO Bitti Deniyordu Ama Gerçekler Sıralandı! Oktay Kaynarca ATV’yle Anlaşmasını Yaptı! Gümbür Gümbür Geliyor! “Helal Be Hızır Reis”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda etmişti. Şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ının yeniden ekranlara geleceği konuşulmaya başlandı. Oktay Kaynarca ATV’yle yaptığı anlaşma ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…