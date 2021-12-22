EDHO Bitti Deniyordu Ama Gerçekler Sıralandı! Oktay Kaynarca ATV’yle Anlaşmasını Yaptı! Gümbür Gümbür Geliyor! “Helal Be Hızır Reis”
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda etmişti. Şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ının yeniden ekranlara geleceği konuşulmaya başlandı. Oktay Kaynarca ATV’yle yaptığı anlaşma ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer, Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba gibi birbirinden başarılı isimlerinden bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yapımla ATV arasında yaşanan sorundan dolayı Oktay Kaynarca’da diziye veda etmişti. Şimdi ise Oktay Kaynarca’nın diziye yeniden girdiği ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.