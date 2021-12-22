Her burcun insanı için balık hafızalı demek çok da yerinde olmuyor. Örneğin, anın tadını çıkarmayı seven ve yaşadıklarını ardında çabucak bırakabilen İkizler burcu kişileri gerçek bir balık hafızalı iken; geçmişte yapılan hiçbir şeyi hafızasından çıkarmayan Akrepler, unutmamı ile tanınıyor. Ancak Zodyak kuşağının bir burcu var ki, o burçlara sahip olanlar anılarını asla unutmuyor. En acı gününü bile tebessüm ile hatırlayacak kadar olgun olan Zodyak kuşağının o burcunu görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç anılarını asla unutmaz? İşte yaşadığı en acı günü bile tebessümle anan o burç…



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