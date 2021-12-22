Hangi Burç Anılarını Asla Unutmaz? İşte Yaşadığı En Acı Günü Bile Tebessümle Anan O Burç…
Her burcun insanı için balık hafızalı demek çok da yerinde olmuyor. Örneğin, anın tadını çıkarmayı seven ve yaşadıklarını ardında çabucak bırakabilen İkizler burcu kişileri gerçek bir balık hafızalı iken; geçmişte yapılan hiçbir şeyi hafızasından çıkarmayan burçlarda var. İşte detaylar...
Her burcun insanı için balık hafızalı demek çok da yerinde olmuyor. Örneğin, anın tadını çıkarmayı seven ve yaşadıklarını ardında çabucak bırakabilen İkizler burcu kişileri gerçek bir balık hafızalı iken; geçmişte yapılan hiçbir şeyi hafızasından çıkarmayan Akrepler, unutmamı ile tanınıyor. Ancak Zodyak kuşağının bir burcu var ki, o burçlara sahip olanlar anılarını asla unutmuyor. En acı gününü bile tebessüm ile hatırlayacak kadar olgun olan Zodyak kuşağının o burcunu görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç anılarını asla unutmaz? İşte yaşadığı en acı günü bile tebessümle anan o burç…
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22 Ara 2021 - 18:05 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.