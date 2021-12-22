Aşkta Mükemmel Erkeği Arayan Kadın Burcu Hangisidir? İşte Sevince Sevdiğine Kul Köle Olacak O Burç…
Her burcun insanının aşktan beklediği ya da aşık olacağı insanı seçmesindeki kriterleri bir olmuyor. Etkisi altında kaldığı gezegenlerden karakteristik özellikler alan burçlar, insanların nasıl bir aşık olacağını da belirliyor. Sizde mükemmel erkek arayan burç kadınlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanının aşktan beklediği ya da aşık olacağı insanı seçmesindeki kriterleri bir olmuyor. Etkisi altında kaldığı gezegenlerden karakteristik özellikler alan burçlar, insanların nasıl bir aşık olacağını da belirliyor. Bu bağlamda Zodyak kuşağının bir burcu bulunuyor ki, aşkta mükemmel erkeği arayan kadınlar ortaya çıkarıyor. Sevince adeta kul köle olacak olan o burcun kadınlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, aşkta mükemmel erkeği arayan kadın burcu hangisidir? İşte sevince sevdiğine kul köle olacak o burç…
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22 Ara 2021 - 18:15 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.