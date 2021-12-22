Her burcun insanının aşktan beklediği ya da aşık olacağı insanı seçmesindeki kriterleri bir olmuyor. Etkisi altında kaldığı gezegenlerden karakteristik özellikler alan burçlar, insanların nasıl bir aşık olacağını da belirliyor. Bu bağlamda Zodyak kuşağının bir burcu bulunuyor ki, aşkta mükemmel erkeği arayan kadınlar ortaya çıkarıyor. Sevince adeta kul köle olacak olan o burcun kadınlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, aşkta mükemmel erkeği arayan kadın burcu hangisidir? İşte sevince sevdiğine kul köle olacak o burç…

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