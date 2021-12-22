Masterchef Kazanan Takım İfşalandı! Acun Ilıcalı’ya Çok Büyük Darbe! Bu İşin Sonu Şampiyonla Biter! Milyonların Sinirleri Tavan! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanan takım ifşa edildi. Acun Ilıcalı’ya çok büyük darbe geldiği konuşulurken; birçok kişi ise bu ifşanın şampiyonun bile belli olduğunu gösterdi. Milyonların sinirlerini tavan eden bu durum ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Yarışmanın son bölümü ise dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele verirken Kırmızı takım ise oyunu kazanan takım olmuştu. Bununla birlikte bu akşam ekranlara gelecek olan bölüm ise resmen ifşalandı! İşte bu akşamın kazanan takımı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.