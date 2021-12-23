ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 23 Aralık 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen su altyapı çalışmaları bugün de sürdürülüyor. Bugün yaşanacak olan su çalışmalarının ortaya su kesintileri çıkarıp çıkarmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili yanıt almak için yönünü ASKİ’ye dönüyor. Peki, ASKİ 23 Aralık Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 23 Aralık Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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