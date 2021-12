Her burcun insanının fiziksel özelliklerinin farklı olduğunu söylesek, abarttığımızı da düşünmezsiniz umarım! Evet, farklı gezegenler ile yönetilen burçlar, insanlarının kişisel özellikleri üzerinde inanılmaz derecede etkili oluyor. Bu nedenle her burcun bakışlarından vücut yapısına kadar her bir görünüm detayında burçlar etkisini gösteriyor. Özellikle söz konusu bakışlar olduğunda ise, o burcun eline su dökebilecek kimseler bulunmuyor! Peki, hangi burcun her bakışında ayrı mana vardır? İşte en güzel gözlü o burç…