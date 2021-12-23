Hangi Burç İnsan Sarrafıdır? İşte İnsanları Çok İyi Tanıyan, Analiz Eden O Burç…
Her burcun insanı ne yazık ki aynı kurnazlık ve akıllılık ile hareket edemiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede saf ve masum iken; bazı burcun insanları gerçek manada akıllılığı ve kurnazlığı ile gerçek bir insan sarrafı olarak dünyaya geliyor. Sizde insan sarrafı burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı ne yazık ki aynı kurnazlık ve akıllılık ile hareket edemiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede saf ve masum iken; bazı burcun insanları gerçek manada akıllılığı ve kurnazlığı ile gerçek bir insan sarrafı olarak dünyaya geliyor. İnsanları bir hayli iyi tanıyan, analiz eden ve hiçbir zaman bu konuda yanılmayan o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç insan sarrafıdır? İşte insanları çok iyi tanıyan, analiz eden o burç…
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23 Ara 2021 - 03:12 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.