Rüzgar Erkoçlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Kardeşi Gül Erkoçlar İle Yaşları Dikkat Çekti
Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Rüzgar Erkoçlar, şimdilerde kardeşi Gül Erkoçların yaşamında yaptığı değişiklik nedeniyle gündemlere gelmeye başladı. Sizde Rüzgar ve Gül Erkoçlar ile ilgili daha fazla detayı merak ediyorsanız işte size detaylar...
Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Rüzgar Erkoçlar, şimdilerde kardeşi Gül Erkoçların yaşamında yaptığı değişiklik nedeniyle gündemlere gelmeye başladı. Rüzgar Erkoçlar gibi cinsiyet değiştirmeye karar veren Gül Erkoçlar, herkesi şoke ederken; abisi ile olan arasındaki yaş farkı nedeniyle de herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Rüzgar Erkoçlar kaç yaşında? Rüzgar Erkoçlar kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
23 Ara 2021 - 03:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.