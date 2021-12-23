- 23 Ara 2021 - 03:17 G: 23 Ara 2021 - 03:20

Rüzgar Erkoçlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Kardeşi Gül Erkoçlar İle Yaşları Dikkat Çekti

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Rüzgar Erkoçlar, şimdilerde kardeşi Gül Erkoçların yaşamında yaptığı değişiklik nedeniyle gündemlere gelmeye başladı. Sizde Rüzgar ve Gül Erkoçlar ile ilgili daha fazla detayı merak ediyorsanız işte size detaylar...

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Rüzgar Erkoçlar, şimdilerde kardeşi Gül Erkoçların yaşamında yaptığı değişiklik nedeniyle gündemlere gelmeye başladı. Rüzgar Erkoçlar gibi cinsiyet değiştirmeye karar veren Gül Erkoçlar, herkesi şoke ederken; abisi ile olan arasındaki yaş farkı nedeniyle de herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Rüzgar Erkoçlar kaç yaşında? Rüzgar Erkoçlar kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


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23 Ara 2021 - 03:17 - Magazin

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Rüzgar Erkoçlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Kardeşi Gül Erkoçlar İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Rüzgar Erkoçlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Kardeşi Gül Erkoçlar İle Yaşları Dikkat Çekti
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