- 23 Ara 2021 - 03:22 G: 23 Ara 2021 - 03:25

KKTC Asgari Ücret Ne Kadar 2022? KKTC’de Ekmek, Et, Yakıt, Ev Ve Araba Fiyatları…

Türkiye’de asgari ücretli ile çalışan vatandaşlara gelen zammın ardından gözler, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne çevrildi. Geçtiğimiz günlerde 2022 yılı asgari ücretini belirleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili son detaylar haberimizde...

Türkiye’de asgari ücretli ile çalışan vatandaşlara gelen zammın ardından gözler, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne çevrildi. Geçtiğimiz günlerde 2022 yılı asgari ücretini belirleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yeni yılda asgari ücret ile çalışan kişilere ne kadar ödeyeceğinin bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verilen asgari ücreti duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, KKTC asgari ücret ne kadar 2022? İşte, KKTC’de ekmek, et, yakıt, ev ve araba fiyatları…


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23 Ara 2021 - 03:22 - Ekonomi

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