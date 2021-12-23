Emekliye Müjde! SSK Ve Bağ-Kur Emeklisine 1 Maaş İkramiye Geliyor!
Asgari ücretli çalışanlara ve memurlara yapılan zamların ardından gözler emekli maaşına çevrildi. Yılbaşı için ikramiye talebinde bulunan emeklilerinin istediğini alıp alamayacağı ise, merak ile beklenilmeye başlandı. Sizde Emekli ikramiyeleri ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Asgari ücretli çalışanlara ve memurlara yapılan zamların ardından gözler emekli maaşına çevrildi. Yılbaşı için ikramiye talebinde bulunan emeklilerinin istediğini alıp alamayacağı ise, merak ile beklenilmeye başlandı. Öte yandan yılbaşı öncesi bankaların duyurduğu ikramiye müjdesi, geçim sıkıntısı geçiren emekliyi meraklandırmaya başladı! Peki, emeklilere ikramiye var mı? Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
23 Ara 2021 - 03:27 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.