- 23 Ara 2021 - 03:27 G: 23 Ara 2021 - 03:30

Emekliye Müjde! SSK Ve Bağ-Kur Emeklisine 1 Maaş İkramiye Geliyor!

Asgari ücretli çalışanlara ve memurlara yapılan zamların ardından gözler emekli maaşına çevrildi. Yılbaşı için ikramiye talebinde bulunan emeklilerinin istediğini alıp alamayacağı ise, merak ile beklenilmeye başlandı. Sizde Emekli ikramiyeleri ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Asgari ücretli çalışanlara ve memurlara yapılan zamların ardından gözler emekli maaşına çevrildi. Yılbaşı için ikramiye talebinde bulunan emeklilerinin istediğini alıp alamayacağı ise, merak ile beklenilmeye başlandı. Öte yandan yılbaşı öncesi bankaların duyurduğu ikramiye müjdesi, geçim sıkıntısı geçiren emekliyi meraklandırmaya başladı! Peki, emeklilere ikramiye var mı? Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

23 Ara 2021 - 03:27 - Ekonomi

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