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30 Ara 2021 - 16:42

Emekliye Müjde! SSK Ve Bağ-Kur Emeklisine 1500 TL İkramiye Geliyor!

Asgari ücretli çalışanlara ve memurlara yapılan zamların ardından gözler emekli maaşına çevrildi. Yılbaşı için ikramiye talebinde bulunan emeklilerinin istediğini alıp alamayacağı ise, merak ile beklenilmeye başlandı. Sizde Emekli ikramiyeleri ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...