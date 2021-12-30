- 30 Ara 2021 - 16:42 G: 30 Ara 2021 - 16:44

Emekliye Müjde! SSK Ve Bağ-Kur Emeklisine 1500 TL İkramiye Geliyor!

Asgari ücretli çalışanlara ve memurlara yapılan zamların ardından gözler emekli maaşına çevrildi. Yılbaşı için ikramiye talebinde bulunan emeklilerinin istediğini alıp alamayacağı ise, merak ile beklenilmeye başlandı. Sizde Emekli ikramiyeleri ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Asgari ücretli çalışanlara ve memurlara yapılan zamların ardından gözler emekli maaşına çevrildi. Yılbaşı için ikramiye talebinde bulunan emeklilerinin istediğini alıp alamayacağı ise, merak ile beklenilmeye başlandı. Öte yandan yılbaşı öncesi bankaların duyurduğu ikramiye müjdesi, geçim sıkıntısı geçiren emekliyi meraklandırmaya başladı! Peki, emeklilere ikramiye var mı? Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

30 Ara 2021 - 16:42 - Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Morali Bozuk Olunca Müziğe Sığınan Burçlar Hangisidir? İşte Hep İncinmiş O Burçlar… mask
Morali Bozuk Olunca Müziğe Sığınan Burçlar Hangisidir? İşte Hep İncinmiş O Burçlar…
2022’de Aşkını İtiraf Edecek Burçlar Hangisidir? İşte Gizliden Gizliye Seven O Burçlar… mask
2022’de Aşkını İtiraf Edecek Burçlar Hangisidir? İşte Gizliden Gizliye Seven O Burçlar…
En Şımarık Burçlar Hangileridir? İşte Evin Şımarık Çocuğu Olan O Burç… mask
En Şımarık Burçlar Hangileridir? İşte Evin Şımarık Çocuğu Olan O Burç…
Çok Pis Küfür Eden Burçlar Hangisidir? İşte Küfürbaz O Burçlar… mask
Çok Pis Küfür Eden Burçlar Hangisidir? İşte Küfürbaz O Burçlar…
Bu Aralar Morali Sıfır Sıfır Olan Burçlar? İşte Başında Karabulutlar Gezen O Burçlar… mask
Bu Aralar Morali Sıfır Sıfır Olan Burçlar? İşte Başında Karabulutlar Gezen O Burçlar…
Hangi Burcu Aldatırsan Anında Anlar? Aldatılma İhtimali En Az O Burç… mask
Hangi Burcu Aldatırsan Anında Anlar? Aldatılma İhtimali En Az O Burç…
Emekli maaşı 2022 promosyonu ne kadar? 2022 Zamlı emekli promosyon ücretleri! belli oldu! İşte 2100 TL Promosyon Veren O Banka.... mask
Emekli maaşı 2022 promosyonu ne kadar? 2022 Zamlı emekli promosyon ücretleri! belli oldu! İşte 2100 TL Promosyon Veren O Banka....
Birkan Sokullu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Eda Gürkaynak İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Birkan Sokullu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Eda Gürkaynak İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Tolga Sarıtaş Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Zeynep Mayruk İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Tolga Sarıtaş Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Zeynep Mayruk İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Hangi Burç Ufak Sorunları Kendine Dert Etmez? İşte Dertsiz Tasasız O Burç... mask
Hangi Burç Ufak Sorunları Kendine Dert Etmez? İşte Dertsiz Tasasız O Burç...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Morali Bozuk Olunca Müziğe Sığınan Burçlar Hangisidir? İşte Hep İncinmiş O Burçlar… mask
Morali Bozuk Olunca Müziğe Sığınan Burçlar Hangisidir? İşte Hep İncinmiş O Burçlar…
2022’de Aşkını İtiraf Edecek Burçlar Hangisidir? İşte Gizliden Gizliye Seven O Burçlar… mask
2022’de Aşkını İtiraf Edecek Burçlar Hangisidir? İşte Gizliden Gizliye Seven O Burçlar…
En Şımarık Burçlar Hangileridir? İşte Evin Şımarık Çocuğu Olan O Burç… mask
En Şımarık Burçlar Hangileridir? İşte Evin Şımarık Çocuğu Olan O Burç…
Bu Aralar Morali Sıfır Sıfır Olan Burçlar? İşte Başında Karabulutlar Gezen O Burçlar… mask
Bu Aralar Morali Sıfır Sıfır Olan Burçlar? İşte Başında Karabulutlar Gezen O Burçlar…
Çok Pis Küfür Eden Burçlar Hangisidir? İşte Küfürbaz O Burçlar… mask
Çok Pis Küfür Eden Burçlar Hangisidir? İşte Küfürbaz O Burçlar…
Hangi Burcu Aldatırsan Anında Anlar? Aldatılma İhtimali En Az O Burç… mask
Hangi Burcu Aldatırsan Anında Anlar? Aldatılma İhtimali En Az O Burç…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status