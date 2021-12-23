Hande Erçel’den Fizik Şov! Simsiyah, Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Nefesleri Kesti! Açıldı Saçıldı, Kerem Bürsin’den Yorum Gecikmedi! “Alev Alev”

FOX TV ekranlarında yer alan Sen Çal Kapımı dizisinde yer alarak adını duyuran başarılı oyuncu, dizide başrol paylaştığı Kerem Bürsin’le sevgili olduğunu da duyurmuştu. Sen Çal Kapımı dizisinin ilk sezon finalinde Maldivler’e giden ikili başbaşka bir hafta tatil yapmışlardı. Tatil pozlarını sosyal medyadan paylaşan ikili daha sonra havalimanında yan yana ve el ele görünmüşlerdi. Şimdi ise Hande Erçel resmen fizik şov yaptı! İşte Hande Erçel’den gelen o paylaşım…

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