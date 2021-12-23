Hande Erçel’den Fizik Şov! Simsiyah, Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Nefesleri Kesti! Açıldı Saçıldı, Kerem Bürsin’den Yorum Gecikmedi! “Alev Alev”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den fizik şov geldi! Simsiyah üzerine yapışan kıyafetiyle nefesleri kesen başarılı isim, resmen açıldı saçıldı! Kerem Bürsin’den ise yorum gecikmedi. Sevgilisinin alev alev yakan pozlarına yorum yapan Kerem Bürsin, kıskançlığını da kanıtlamış oldu! Peki, Hande Erçel’den nasıl bir paylaşım geldi?
FOX TV ekranlarında yer alan Sen Çal Kapımı dizisinde yer alarak adını duyuran başarılı oyuncu, dizide başrol paylaştığı Kerem Bürsin’le sevgili olduğunu da duyurmuştu. Sen Çal Kapımı dizisinin ilk sezon finalinde Maldivler’e giden ikili başbaşka bir hafta tatil yapmışlardı. Tatil pozlarını sosyal medyadan paylaşan ikili daha sonra havalimanında yan yana ve el ele görünmüşlerdi. Şimdi ise Hande Erçel resmen fizik şov yaptı! İşte Hande Erçel’den gelen o paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.