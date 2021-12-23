Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Ara 2021 - 10:58

Merve Boluğur'dan Mayolu Havuz Paylaşımı! Sırılsıklam Vücuduyla Ateşleri Yükseltti, Instagram'ı Cayır Cayır Yaktı! "İtfaiye Çağırın Acil"

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur’dan sıcakları ısıtacak pozlar arka arkaya geldi. Turuncu mayosuyla havuzda yarı çıplak poz veren Merve Boluğur’a “Merve sen ne yaptın” yorumlarını aldı. Peki, Merve Boluğur nasıl bir paylaşım yaptı?