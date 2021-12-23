23 Ara 2021 - 10:58 Güncelleme: 23 Ara 2021 - 11:12
Merve Boluğur'dan Mayolu Havuz Paylaşımı! Sırılsıklam Vücuduyla Ateşleri Yükseltti, Instagram'ı Cayır Cayır Yaktı! "İtfaiye Çağırın Acil"
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur’dan sıcakları ısıtacak pozlar arka arkaya geldi. Turuncu mayosuyla havuzda yarı çıplak poz veren Merve Boluğur’a “Merve sen ne yaptın” yorumlarını aldı. Peki, Merve Boluğur nasıl bir paylaşım yaptı?
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan başarılı isim, sosyal medya hesabını da aktif bir şey şekilde kullanıyordu. Son paylaşımıyla ağızları açık bırakan Merve Boluğur, kış günlerini ısırttı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.