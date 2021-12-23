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23 Ara 2021 - 11:34

Kardeşlerim Dizisinin Melisa’sından Bornozlu Paylaşım! İmajını Tamamen Değiştirdi, Görenler Tanıyamadı! Alev Alev Yaktı…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Melisa karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu’ndan bornozlu paylaşım geldi. İmajını tamamen değiştiren başarılı ismi görenler ise tanıyamadı! Alev alev yakan güzel ismin yeni projesi için çalışmalara da başladı. Peki, Kardeşlerim dizisinin güzel ismi Damlasu İkizoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?