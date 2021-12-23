- 23 Ara 2021 - 11:34 G: 23 Ara 2021 - 11:46

Kardeşlerim Dizisinin Melisa’sından Bornozlu Paylaşım! İmajını Tamamen Değiştirdi, Görenler Tanıyamadı! Alev Alev Yaktı…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Melisa karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu’ndan bornozlu paylaşım geldi. İmajını tamamen değiştiren başarılı ismi görenler ise tanıyamadı! Alev alev yakan güzel ismin yeni projesi için çalışmalara da başladı. Peki, Kardeşlerim dizisinin güzel ismi Damlasu İkizoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?

Sevilerek takip edilen Kardeşlerim dizisinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Damlasu İkizoğlu’nun yeniden diziye gireceğine dair birçok iddia gündeme gelmişti fakat başarılı ismin başka yapımlarla el sıkıştığı da iddia edilmişti. Peki, Kardeşlerim dizisiyle parlayan başarılı isim Damlasu İkizoğlu’nun paylaşımı…

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23 Ara 2021 - 11:34 Ankara- Yaşam

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Kardeşlerim Dizisinin Melisa’sından Bornozlu Paylaşım! İmajını Tamamen Değiştirdi, Görenler Tanıyamadı! Alev Alev Yaktı… mask
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