Kardeşlerim Dizisinin Melisa’sından Bornozlu Paylaşım! İmajını Tamamen Değiştirdi, Görenler Tanıyamadı! Alev Alev Yaktı…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Melisa karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu’ndan bornozlu paylaşım geldi. İmajını tamamen değiştiren başarılı ismi görenler ise tanıyamadı! Alev alev yakan güzel ismin yeni projesi için çalışmalara da başladı. Peki, Kardeşlerim dizisinin güzel ismi Damlasu İkizoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?
Sevilerek takip edilen Kardeşlerim dizisinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Damlasu İkizoğlu’nun yeniden diziye gireceğine dair birçok iddia gündeme gelmişti fakat başarılı ismin başka yapımlarla el sıkıştığı da iddia edilmişti. Peki, Kardeşlerim dizisiyle parlayan başarılı isim Damlasu İkizoğlu’nun paylaşımı…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.