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23 Ara 2021 - 11:57

Esra Erol’da Tiksindiren Olay! Avukat Hülya Sinirden Deliye Döndü, Cümleleri Toplayamadı! Acıklı Babanın Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da tiksindiren bir olay yaşandı. Avukat Hülya’yı sinirlendiren bu durum cümleleri bile toplayamamasına neden oldu! Acıklı babanın başına öyle bir şey geldi ki, seyirci resmen deliye döndü! Peki, neler oluyor?