23 Ara 2021 - 11:57 Güncelleme: 23 Ara 2021 - 12:07
Esra Erol’da Tiksindiren Olay! Avukat Hülya Sinirden Deliye Döndü, Cümleleri Toplayamadı! Acıklı Babanın Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da tiksindiren bir olay yaşandı. Avukat Hülya’yı sinirlendiren bu durum cümleleri bile toplayamamasına neden oldu! Acıklı babanın başına öyle bir şey geldi ki, seyirci resmen deliye döndü! Peki, neler oluyor?
Programa katılan Ethem Bey, eşinin evi terk ettiğini dile getirmişti. Esra Erol’dan ve ekibinden yardım isteyen Ethem Bey, sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Ağızların açık kalmasına neden olan bu durum ise Esra Erol’un şok olmasına neden oldu. Peki, Ethem Bey’in başına ne geldi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.