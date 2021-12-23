- 23 Ara 2021 - 20:13

Survivor Sude Burcu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Seda Aydemir İle Yaşları Dikkat Çekti

TV8 ekranlarının fenomen yarışması olan Survivor, bu sene All Star konsepti ile ekranlara geri dönüyor. Son dönemlerin en efsane kadrosu ile seyircisinin karşısına çıkacağı duyuran Survivor All Star 2022 yarışmasının gözde isimlerinden Sude Burcu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması olan Survivor, bu sene All Star konsepti ile ekranlara geri dönüyor. Son dönemlerin en efsane kadrosu ile seyircisinin karşısına çıkacağı duyuran Survivor All Star 2022 yarışması, yarışmanın tutkunlarına şimdiden nefeslerini de tutturuyor. Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alacağı kesinleşen Sude Burcu ise, yaşı ile herkesi şaşırtmayı başarıyor! Peki, Survivor Sude Burcu kaç yaşında? Survivor Sude Burcu kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


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23 Ara 2021 - 20:13 - Magazin

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