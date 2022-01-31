Survivor Sude Burcu'nun Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Seda Aydemir İle Yaşları Dikkat Çekti
TV8 ekranlarının fenomen yarışması olan Survivor, bu sene All Star konsepti ile ekranlara geri dönüyor. Son dönemlerin en efsane kadrosu ile seyircisinin karşısına çıkacağı duyuran Survivor All Star 2022 yarışmasının gözde isimlerinden Sude Burcu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
TV8 ekranlarının fenomen yarışması olan Survivor, bu sene All Star konsepti ile ekranlara geri dönüyor. Son dönemlerin en efsane kadrosu ile seyircisinin karşısına çıkacağı duyuran Survivor All Star 2022 yarışması, yarışmanın tutkunlarına şimdiden nefeslerini de tutturuyor. Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alacağı kesinleşen Sude Burcu ise, yaşı ile herkesi şaşırtmayı başarıyor! Peki, Survivor Sude Burcu kaç yaşında? Survivor Sude Burcu kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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31 Oca 2022 - 01:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.