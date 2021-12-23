Survivor Sude Burcu Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Sude Burcu’ın Memleketi…
Survivor All Star 2022 yarışmasının efsane kadrosu da bir hayli ses getirdi. Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacağı öğrenilen Sude Burcu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Nefesleri tutturan ve bir süredir Survivor tutkunlarının gözünü kulağını çevirdiği Survivor All Star 2022 yarışması için geri sayım başladı. Şubat ayından itibaren TV8 ekranlarından yayınlanması beklenen Survivor All Star 2022 yarışmasının efsane kadrosu da bir hayli ses getirdi. Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacağı öğrenilen Sude Burcu ise, çoktan yarışmanın tutkunları tarafından yakın markaja alındı. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmacısı Sude Burcu’nun asıl memleketi yarışmacının destekçilerini bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor Sude Burcu aslen nereli? Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında?
Detaylar diğer sayfada!
23 Ara 2021 - 20:12 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.