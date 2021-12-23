Survivor Seda Aydemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Erkan Karabulut İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor All Star 2022 yarışması ikiz kardeşleri rakip yaptı. Sema Aydemir ile Seda Aydemir Ocak’ı aynı anda parkura çıkmaya hazırlanıyor. İşte Seda Aydemir ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Dünyaca ünlü bir formatta uzunca bir süredir TV8 ekranlarına uyarlanan Survivor Türkiye yarışması, 2022 yarışı için nefesleri tutturmayı başardı. Efsane bir kadro ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışması ikiz kardeşleri rakip yaptı. Sema Aydemir ile Seda Aydemir Ocak’ı aynı anda parkura çıkarmaya hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdiden büyük bir heyecan ile beklenmeye başladı. Öte yandan bu gelişmeler üzerine Seda Ocak’ı yakın takibine alan Survivor tutkunları, yarışmacının yaşına bir hayli şaşırdı! Peki, Survivor Seda Aydemir kaç yaşında? Survivor Seda Aydemir kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
23 Ara 2021 - 20:12 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.