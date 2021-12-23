Survivor Seda Aydemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Erkan Karabulut İle Yaşları Dikkat Çekti

Dünyaca ünlü bir formatta uzunca bir süredir TV8 ekranlarına uyarlanan Survivor Türkiye yarışması, 2022 yarışı için nefesleri tutturmayı başardı. Efsane bir kadro ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışması ikiz kardeşleri rakip yaptı. Sema Aydemir ile Seda Aydemir Ocak’ı aynı anda parkura çıkarmaya hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdiden büyük bir heyecan ile beklenmeye başladı. Öte yandan bu gelişmeler üzerine Seda Ocak’ı yakın takibine alan Survivor tutkunları, yarışmacının yaşına bir hayli şaşırdı! Peki, Survivor Seda Aydemir kaç yaşında? Survivor Seda Aydemir kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



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