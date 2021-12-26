Sadakatsiz Dizisine RTÜK Şoku! O Sahneler Seyirciyi Sinir Krizine Soktu! Yayından Kaldırılması İstendi!

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Son bölümde ise Asya ve Araz bir kez daha yakınlaşmış ve Asya evlenme teklifini kabul etmişti. Aras’a sırılsıklam aşık olan Asya’nın yüzünün sadece Aras’ın yanında güldüğü de görülmüştü. Son bölümde ekranlara gelen bir sahne ise seyirciyi adeta delirtti. Peki, neler oluyor?

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