Sadakatsiz Dizisine RTÜK Şoku! O Sahneler Seyirciyi Sinir Krizine Soktu! Yayından Kaldırılması İstendi!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’e RTÜK şoku yaşandı! O sahneleri izleyen seyirciler sinir krizine girerken; “Yazıklar olsun” yorumları da arka arkaya geldi. Seyirciler dizinin yayından kaldırılmasına karar verirken; sosyal medya ise karıştı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Son bölümde ise Asya ve Araz bir kez daha yakınlaşmış ve Asya evlenme teklifini kabul etmişti. Aras’a sırılsıklam aşık olan Asya’nın yüzünün sadece Aras’ın yanında güldüğü de görülmüştü. Son bölümde ekranlara gelen bir sahne ise seyirciyi adeta delirtti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.