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23 Ara 2021 - 14:29

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Yeniden Bir Arada! Acun Ilıcalı’nın Paylaşımı Her Şeyi Ele Verdi! Instagram Çalkalanıyor! Velayet Davasından Sonra…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı yeniden bir arada! Acun Ilıcalı’nın paylaşımı her şeyi ele verirken; Instagram’da çalkalandı! Velayet davasından sonra ikili ilk kez bir araya gelirken; o görüntüler ise gündeme bomba gibi düştü.