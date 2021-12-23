23 Ara 2021 - 14:29 Güncelleme: 23 Ara 2021 - 14:45
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Yeniden Bir Arada! Acun Ilıcalı’nın Paylaşımı Her Şeyi Ele Verdi! Instagram Çalkalanıyor! Velayet Davasından Sonra…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı yeniden bir arada! Acun Ilıcalı’nın paylaşımı her şeyi ele verirken; Instagram’da çalkalandı! Velayet davasından sonra ikili ilk kez bir araya gelirken; o görüntüler ise gündeme bomba gibi düştü.
İkili Var Mısın Yok Musun yarışmasına tanışmıştı. Acun Ilıcalı evli olmasına rağmen Şeyma Subaşı’yla sevgili olması büyük bir yankı uyandırmıştı. İkili Melisa’nın doğumundan yıllar sonra evlenmiş, 14 ya evli kaldıktan sonra boşanmışlardı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.