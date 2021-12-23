- 23 Ara 2021 - 14:49 G: 23 Ara 2021 - 14:52

Survivor Seda Aydemir Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Seda Aydemir ın Memleketi…

Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacı kadrosunda ikiz kız kardeşler Sema Aydemir ve Seda Ocak da yer aldı. Kardeşi ile ayrı takımda yarışacak olan Sema Aydemir ile ilgili detaylar haberimizde...

Survivor tutkunlarının büyük bir heyecan ile beklediği Survivor All Star 2022 yarışması, son dönemlerin en efsane kadrosu ile yarışacağını duyurdu. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacı kadrosunda ikiz kız kardeşler Sema Aydemir ve Seda Ocak da yer aldı. İki ayrı takımda yarışacak olan Sema Aydemir ve Seda Ocak’ın memleketini duyanlar ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Survivor Seda Aydemir aslen nereli? Survivor Seda Aydemir kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…


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23 Ara 2021 - 14:49 - Magazin

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