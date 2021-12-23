Seren Serengil Doktor Tarafından Topa Tutuldu! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Olay Mahkemeye Taşındı! “Yok Artık”

Aldığı kilolardan şikayetçi olan Seren Serengil geçtiğimiz yıllarda bir mide ameliyatı geçirmişti. Daha sonra ise kilo verimini durduramamış ve iyice erimeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ameliyatını yapan doktor ise “Alt mide yoktu. Çok riskli bir ameliyat oldu ama düzenli bakıldığı takdirde her şey yoluna girecektir” yorumunda bulunmuştu. Peki, neler oluyor?

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