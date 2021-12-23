Seren Serengil Doktor Tarafından Topa Tutuldu! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Olay Mahkemeye Taşındı! “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, eski doktoru tarafından topa tutuldu! Öyle bir açıklama geldi ki, ağızları açık bıraktı. Olay mahkemeye taşınırken; durumu görenler ise “Yok artık” yorumlarında bulundu.
Aldığı kilolardan şikayetçi olan Seren Serengil geçtiğimiz yıllarda bir mide ameliyatı geçirmişti. Daha sonra ise kilo verimini durduramamış ve iyice erimeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ameliyatını yapan doktor ise “Alt mide yoktu. Çok riskli bir ameliyat oldu ama düzenli bakıldığı takdirde her şey yoluna girecektir” yorumunda bulunmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.