- 23 Ara 2021 - 16:29 G: 23 Ara 2021 - 16:47

Esra Erol Kırmızılar İçerisinde Paylaştı, Kardeşinden Şok Yorum Geldi! Instagram Resmen Çöktü, Sevenleri Delirdi! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da programının sunuculuğunu üstlenene Esra Erol, kırmızılar içerisinde öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler mest oldu. Kardeşinden ise şok yorum geldi. Instagram’ı güzelliğiyle çökerten başarılı isim sevenlerini delirtti. İşte Esra Erol’dan gelen şok paylaşım…

Programında ele aldığı konularla gündemden düşmek nedir bilmeyen Esra Erol dengeleri değiştirdi. Yıllar önce evlenme programı sunarak ekranlarda tanınmaya başlayan Esra Erol, daha sonra RTÜK’ün kararıyla ekranlardaki hayatına son vermişti. Format değiştirerek sevenlerinin karşısına çıkmaya başlayan Esra Erol, samimi ve sempatik tavırlarından dolayı o kadar çok beğenildi ki, birçok kişi tarafından “Evimizin Kızı” olarak anılmaya başlandı. Kısa bir süre önce kırmızlar içerisinde paylaşım yapan Esra Erol’a övgü dolu yorumları ise arka arkaya aldı. Cesur pozlarıyla bilinen kardeşi Eda Erol ise yorumlarda bulunarak; milyonları şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Ara 2021 - 16:29 Ankara- Yaşam

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