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25 Ara 2021 - 23:52

Aziz Dizisi Final Kararı Alabilir! O Sahneler Karşısında Seyirci Sinir Krizi Geçirdi, Köpürdü! Başladığı Gibi Bitiyor…

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz dizisi, final kararı almadan seyirciler tarafından resmen yayından kaldırıldı! O sahneler karşısında sinir krizi geçiren seyirci, adeta köpürdü. “İğrençsiniz! Aile ile izlenmez” yorumlarını yaptılar. Başladığı gibi biten dizi dengeleri resmen değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…