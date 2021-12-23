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23 Ara 2021 - 17:28

Aziz Dizisi Final Kararı Almadan Yayından Kaldırıldı! O Sahneler Karşısında Seyirci Sinir Krizi Geçirdi, Köpürdü! “İğrençsiniz” Başladığı Gibi Bitiyor…

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz dizisi, final kararı almadan seyirciler tarafından resmen yayından kaldırıldı! O sahneler karşısında sinir krizi geçiren seyirci, adeta köpürdü. “İğrençsiniz! Aile ile izlenmez” yorumlarını yaptılar. Başladığı gibi biten dizi dengeleri resmen değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…