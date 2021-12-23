- 23 Ara 2021 - 18:43 G: 23 Ara 2021 - 18:44

Sadakatsiz Dizisinin Asya’sından Görülmemiş Pozlar! Üzerindeki Kıyafet Dudakları Uçuklattı! Instagram Sallanıyor! Tam Tamına…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren güzel oyuncu Cansu Dere’den eşi benzerine rastlanmamış ve görülmemiş pozlar arka arkaya geldi. Kıyafetinin fiyatıyla ağızları açık bırakan Cansu Dere, Instagram’ı salladı! Tam tamına…

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde seyirci ekran başına kilitlemeyi başaran Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren ve karakterinin duruşuyla çok sevilen Cansu Dere’den kar pozu geldi. Kış aylarının tadını çıkaran güzel oyuncunun üzerindeki kıyafetin fiyatı ise dudakların uçuklamasına neden oldu. İşte Cansu Dere’den gelen o paylaşım…

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23 Ara 2021 - 18:43 Ankara- Yaşam

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