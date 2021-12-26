Sadakatsiz Dizisinin Asya’sından Görülmemiş Şok Pozlar! Üzerindekiler Dudakları Uçuklattı! Instagram Sallanıyor! Tam Tamına…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren güzel oyuncu Cansu Dere’den eşi benzerine rastlanmamış ve görülmemiş pozlar arka arkaya geldi. Kıyafetinin fiyatıyla ağızları açık bırakan Cansu Dere, Instagram’ı salladı! Tam tamına…
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde seyirci ekran başına kilitlemeyi başaran Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren ve karakterinin duruşuyla çok sevilen Cansu Dere’den kar pozu geldi. Kış aylarının tadını çıkaran güzel oyuncunun üzerindeki kıyafetin fiyatı ise dudakların uçuklamasına neden oldu. İşte Cansu Dere’den gelen o paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.