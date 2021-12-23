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23 Ara 2021 - 19:02

STAR TV Bir Dizisini Daha Bitirdi! Yaprak Dökümü Bitmek Nedir Bilmiyor! Kocaman Bir Hayal Kırıklığı, Bolca Gözyaşı… Artık Ekranlarda Olmayacak!

Televizyon dünyasının reytinglerin çok önemli olduğu herkes tarafından bilinir. Birçok kanal ise reytingleri iyi gitmeyen diziler için final kararını verir ya da bir şans daha vererek dizinin gününü değiştirir. STAR TV’de bir dizisini daha bitirme kararını aldı. Geçtiğimiz haftalarda bir dizisi için final kararı alan STAR TV’de başlayan yaprak dökümü ise bitmek nedir bilmedi. Kocaman bir hayal kırıklığı bırakan STAR TV, dizi izleyicisini gözyaşlarına boğdu. Peki, neler oluyor?