STAR TV Bir Dizisini Daha Bitirdi! Yaprak Dökümü Bitmek Nedir Bilmiyor! Kocaman Bir Hayal Kırıklığı, Bolca Gözyaşı… Artık Ekranlarda Olmayacak!
Televizyon dünyasının reytinglerin çok önemli olduğu herkes tarafından bilinir. Birçok kanal ise reytingleri iyi gitmeyen diziler için final kararını verir ya da bir şans daha vererek dizinin gününü değiştirir. STAR TV’de bir dizisini daha bitirme kararını aldı. Geçtiğimiz haftalarda bir dizisi için final kararı alan STAR TV’de başlayan yaprak dökümü ise bitmek nedir bilmedi. Kocaman bir hayal kırıklığı bırakan STAR TV, dizi izleyicisini gözyaşlarına boğdu. Peki, neler oluyor?
Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı sezon dizileri arasında Kazara Aşk, Menajerimi Ara, İyi Günde Kötü Günde, Sana Söz, Ada Masalı ve Benim Hayatım final kararıyla ağızları açık bırakmıştı. Kimisi ilk bölümlerinde yayından kaldırılırken; kimi dizi ise seyirciden yavaş yavaş geçer not almamaya başlayınca ekranlardaki mücadelesine noktayı koymuştu. Şimdi ise bir dizi daha seyircilerden geçer not alamadı ve başladığı gibi bitti! İşte STAR TV’nin final kararı verdiği o dizi…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.