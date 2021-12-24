- 24 Ara 2021 - 18:38

Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Partneri Pınar Altuğ İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

. Bir dönem ekranlarının en çok sevilen tiplemelerinden biri olan Çaycı Hüseyin karakterini canlandırdıktan sonra popülaritesini inanılmaz şekilde artıran Alpaslan Özmol ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin basının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Alpaslan Özmol, özdeşleştiği Çaycı Hüseyin karakteri ile gündemlerdeki yerini korumaya devam ediyor. Bir dönem ekranlarının en çok sevilen tiplemelerinden biri olan Çaycı Hüseyin karakterini canlandırdıktan sonra popülaritesini inanılmaz şekilde artıran Alpaslan Özmol, yaşı ile hayranlarını şaşırtmayı başarıyor! Peki, Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol kaç yaşında? Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


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24 Ara 2021 - 18:38 - Magazin

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