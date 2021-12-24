Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Partneri Pınar Altuğ İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
. Bir dönem ekranlarının en çok sevilen tiplemelerinden biri olan Çaycı Hüseyin karakterini canlandırdıktan sonra popülaritesini inanılmaz şekilde artıran Alpaslan Özmol ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Magazin basının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Alpaslan Özmol, özdeşleştiği Çaycı Hüseyin karakteri ile gündemlerdeki yerini korumaya devam ediyor. Bir dönem ekranlarının en çok sevilen tiplemelerinden biri olan Çaycı Hüseyin karakterini canlandırdıktan sonra popülaritesini inanılmaz şekilde artıran Alpaslan Özmol, yaşı ile hayranlarını şaşırtmayı başarıyor! Peki, Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol kaç yaşında? Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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24 Ara 2021 - 18:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.