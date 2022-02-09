- 09 Şub 2022 - 00:47 G: 09 Şub 2022 - 00:51

2004 Asgari Ücret ne kadar Merak Uyandırdı! Yıllara göre asgari ücret ne kadar? İşte 2005,2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıl asgari ücret kaç TL?

Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2022 yılı asgari ücreti, çalışan kesim tarafında bir hayli sevinç ile karşılandı. Sizde geçmiş yıllarda ki asgari ücretle ilgili araştırmalar yapıyorsanız işte size detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2022 yılı asgari ücreti, çalışan kesim tarafında bir hayli sevinç ile karşılandı. Son yılların yüzde olarak en çok artışı sağlanan 2022 yılı asgari ücreti, geçmiş yıllarda asgari ücretin ne kadar olduğunu vatandaşlara merak ettirmeye başladı. Öte yandan geçmişte asgari ücret tutarlarını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi! 2004 asgari ücret nedir? Yıl yıl asgari ücret ne kadar oldu? işte, 2000-2020 asgari ücret tutarları…


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09 Şub 2022 - 00:47 - Ekonomi

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