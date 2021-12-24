Türkiye’de 2022 yılının yeni asgari ücret tutarının işçiyi memnun eden bir baremde belirlenmesi, vatandaşlara dünyanın diğer ülkelerinde asgari ücretin ne kadar olduğunu merak ettirmeye başladı. Coğrafi olarak Türkiye’ye yakın olan ülkülerden biri olan Ukrayna ise, en çok merak eden ülkeler arasında yer aldı. Peki, Ukrayna asgari ücret 2022 ne kadar? Ukrayna gelişmiş bir ülke mi, zengin mi? Ukrayna'da ekmek ne kadar 2022? Ukrayna mı ucuz, Türkiye mi ucuz? İşte, detaylar…