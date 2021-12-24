Türkiye’de asgari ücret tutarının 2022 yılı için belirlenmesinin ardından gözler dünyanın diğer ülkelerindeki asgari ücretlere çevrildi. O ülkelerden biri olan Japonya’da ise, asgari ücret 2022 yılı için henüz belli oldu. Öte yandan Japonya asgari ücretinin 2022 yılı için belli olmasının ardından ülkedeki yaşam pahalılığı da merak edilmeye başlandı. Peki, Japonya asgari ücret 2022 ne kadar? Japonya'da ekmek ne kadar 2022? Japonya mı ucuz, Türkiye mi ucuz? İşte, detaylar…



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