Pasaport Harcı 2022 Yılı Ne Kadar Oldu? 5 Yıllık Pasaport Harcı Ne Kadar 2022? 6 Aylık, 1 Yıllık, 3 Yıllık Pasaport Harcı Kaç TL?
Yeni yılın yaklaşması ile birlikte ehliyet ve pasaport gibi belgelerin harcına ödenecek olan miktarın değişip, değişmeyeceği merak ediliyor. Her sene belirli oranda zamlanan pasaport harcının 2022 yılında da alacağı zam belli olmuş bulunuyor. Sizde Pasaport Harçları ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Yeni yılın yaklaşması ile birlikte ehliyet ve pasaport gibi belgelerin harcına ödenecek olan miktarın değişip, değişmeyeceği merak ediliyor. Her sene belirli oranda zamlanan pasaport harcının 2022 yılında da alacağı zam belli olmuş bulunuyor. Bu zam ile birlikte yurt dışına çıkış için gerekli olan pasaportu çıkarmak için ne kadar ödemesi gerektiğini merak eden vatandaşlar, pasaport harçlarının güncel fiyatlarını acıkılıyor. Peki, pasaport harcı 2022 ne kadar? 5 yıllık pasaport harcı ne kadar 2021? 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık pasaport harcı kaç TL? İşte, detaylar…
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15 Mar 2022 - 22:48 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.