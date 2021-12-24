Geçtiğimiz günlerde belirlenen asgari ücretli çalışanlarının zamlarının ardından gözler memurların alacağı zamma çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in gerçekleştireceği toplantı, memur zamlarının bugün belli olup, olamayacağı sorusunu akıllara getirdi. Peki, memur ek zam bugün belli olur mu? 2022 memur zammı bugün açıklanır mı? Memurlar 2022'de toplam yüzde kaç zam alacak? Memur ek zam ne kadar olacak? İşte, detaylar…



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