Ankara Ulucanlar İsmi Nereden Gelir? Ulucanlar İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ulucanlar Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’nın sembol bölgelerinden biri olan Ulucanlar, şehrin merkezine çok yakın bir noktada bulunuyor. Bu nedenle sık sık ziyaretçi akınına uğrayan Ulucanlar bölgesi, tarihi ve hikayesi ile de ziyaretçilerini meraklandırmayı başarıyor. Sizde Ankara Ulucanlar isminin nereden geldiğini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Ankara’nın sembol bölgelerinden biri olan Ulucanlar, şehrin merkezine çok yakın bir noktada bulunuyor. Bu nedenle sık sık ziyaretçi akınına uğrayan Ulucanlar bölgesi, tarihi ve hikayesi ile de ziyaretçilerini meraklandırmayı başarıyor. Öte yandan Ulucanlar bölgesinin adının nereden geldiğini duyanlar, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, Ankara Ulucanlar ismi nereden gelir? Ulucanlar nerede, nasıl gidilir? İşte, detaylar…
24 Ara 2021 - 18:37 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.