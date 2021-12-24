Ankara Ulucanlar İsmi Nereden Gelir? Ulucanlar İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ulucanlar Nerede, Nasıl Gidilir? 

Ankara’nın sembol bölgelerinden biri olan Ulucanlar, şehrin merkezine çok yakın bir noktada bulunuyor. Bu nedenle sık sık ziyaretçi akınına uğrayan Ulucanlar bölgesi, tarihi ve hikayesi ile de ziyaretçilerini meraklandırmayı başarıyor. Öte yandan Ulucanlar bölgesinin adının nereden geldiğini duyanlar, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, Ankara Ulucanlar ismi nereden gelir? Ulucanlar nerede, nasıl gidilir? İşte, detaylar…