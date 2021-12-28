Kanal D’den Sarsıcı Dizi Kararı! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi, Seyircinin Beynine Kan Sıçradı! “Yok Artık” Görenler Deliye Dönüyor…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinin final yapacağı konuşulmaya başlandı. Kısa bir süre önce Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Bunun üzerine Pınar Deniz’de bir açıklama yaparak ağızları açık bırakmıştı. Şimdi ise kabus gibi haber resmen geldi ve Kanal D’den karar çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümünde Engin’in kalbinden vurularak öldürülmüştü. Ormanda gözlerini açan Ceylin birde elinde silah görünce şok olmuştu. Geri geri yürürken Engin’in cesedine takılıp düşen Ceylin ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Yeni bölümü merakla beklenirken skandal karar ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.