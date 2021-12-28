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28 Ara 2021 - 16:31

Kanal D’den Sarsıcı Dizi Kararı! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi, Seyircinin Beynine Kan Sıçradı! “Yok Artık” Görenler Deliye Dönüyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinin final yapacağı konuşulmaya başlandı. Kısa bir süre önce Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Bunun üzerine Pınar Deniz’de bir açıklama yaparak ağızları açık bırakmıştı. Şimdi ise kabus gibi haber resmen geldi ve Kanal D’den karar çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…