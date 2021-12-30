- 30 Ara 2021 - 21:50

Yargı Dizisi İçin Kötü Haber Verilmişti! Pınar Deniz Açıklama Geldi, Duyanlar Derin Nefes Aldı! “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinin final yapacağı konuşulmaya başlandı. Kısa bir süre önce Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Bunun üzerine Pınar Deniz’de bir açıklama yaparak ağızları açık bırakmıştı. Şimdi ise kabus gibi haber resmen geldi ve Kanal D’den karar çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümünde Engin’in kalbinden vurularak öldürülmüştü. Ormanda gözlerini açan Ceylin birde elinde silah görünce şok olmuştu. Geri geri yürürken Engin’in cesedine takılıp düşen Ceylin ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Yeni bölümü merakla beklenirken skandal karar ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

30 Ara 2021 - 21:50 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz Dizisinde Hüngür Hüngür Ağlatan Gelişme! Bir Değil, İki Değil… Seyirci Çıldırdı, Nefesler Tükendi! Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Dizisinde Hüngür Hüngür Ağlatan Gelişme! Bir Değil, İki Değil… Seyirci Çıldırdı, Nefesler Tükendi! Neler Oluyor?
Sadakatsiz Dizisi Büyük Acıyla Sarsıldı! Volkan ve Asya'ya Evlat Acısı Şoku! Asya Yıkıldı, Volkan Ne Yaptın... mask
Sadakatsiz Dizisi Büyük Acıyla Sarsıldı! Volkan ve Asya'ya Evlat Acısı Şoku! Asya Yıkıldı, Volkan Ne Yaptın...
Mahkum 4. Bölüm 2021 Full İzle! 30 Aralık 2021 Mahkum Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum 4. Bölüm 2021 Full İzle! 30 Aralık 2021 Mahkum Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 30 Aralık 2021 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 30 Aralık 2021 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 30 Aralık 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 30 Aralık 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 119. Bölüm Full İzle! 30 Aralık 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 119. Bölüm Full İzle! 30 Aralık 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 79. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 30 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması… mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 79. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 30 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
Esra Erol'da 30 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 30 Aralık 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 30 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 30 Aralık 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
MasterChef 2021 Full İzle! 30 Aralık 2021 MasterChef 146. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 30 Aralık 2021 MasterChef 146. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Müge Anlı 30 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 30 Aralık 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 30 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 30 Aralık 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
O Ses Türkiye Yıbaşı Şampiyonu İfşalandı! Acun Ilıcalı Basın Yasağı Koysa Yeridir, Her Şey Ortaya Döküldü! Hadise Olmayınca… mask
O Ses Türkiye Yıbaşı Şampiyonu İfşalandı! Acun Ilıcalı Basın Yasağı Koysa Yeridir, Her Şey Ortaya Döküldü! Hadise Olmayınca…
Bartu Küçükçağlayan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Merve Küçükçağlayan İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti… mask
Bartu Küçükçağlayan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Merve Küçükçağlayan İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…
Aşk Mantık İntikam Dizisi İçin Kanal Kararı Çıktı! Ekranlara Gelmeyecek, Yayın Akışı Değişti! Tüm Oyuncular İşsiz Kaldı! Neler Oluyor? mask
Aşk Mantık İntikam Dizisi İçin Kanal Kararı Çıktı! Ekranlara Gelmeyecek, Yayın Akışı Değişti! Tüm Oyuncular İşsiz Kaldı! Neler Oluyor?
Manga Grubu’nun Solisti Ferman Akgül Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Bettina Kuperman İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…    mask
Manga Grubu’nun Solisti Ferman Akgül Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Bettina Kuperman İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…   
Survivor’da Bir Aşk Daha Başladı! Yarışmadan Çıkan Herkes Birbirine Aşık Oldu! Acun Ilıcalı İzin Vermemişti, Sarmaş Dolaş… mask
Survivor’da Bir Aşk Daha Başladı! Yarışmadan Çıkan Herkes Birbirine Aşık Oldu! Acun Ilıcalı İzin Vermemişti, Sarmaş Dolaş…
Alişan ve Buse Varol Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! Görenler Hayret Ediyor; 3 Değil, 5 Değil, 10 Değil, Tam Tamına… “Yok Artık” mask
Alişan ve Buse Varol Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! Görenler Hayret Ediyor; 3 Değil, 5 Değil, 10 Değil, Tam Tamına… “Yok Artık”
Gönül Dağı Dizisinin Ramazan’ı Eski Haliyle Şok Etti! Görenler Şaştı Kaldı, Tekrar Tekrar Baktı! “Bu Ramazan Olamaz” Instagram Sallandı! mask
Gönül Dağı Dizisinin Ramazan’ı Eski Haliyle Şok Etti! Görenler Şaştı Kaldı, Tekrar Tekrar Baktı! “Bu Ramazan Olamaz” Instagram Sallandı!
Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan, 'öldü' haberlerine tepki! İlk Açıklama Resmen Geldi, Ağızlar Açık Kaldı! Meğer Perde Arkasında… mask
Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan, 'öldü' haberlerine tepki! İlk Açıklama Resmen Geldi, Ağızlar Açık Kaldı! Meğer Perde Arkasında…
Kerem Bürsin, Hande Erçel’le Olan İlişkisini İfşaladı! Sözleriyle Twitter’ı İnletti, 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Meğer Kerem Bürsin… mask
Kerem Bürsin, Hande Erçel’le Olan İlişkisini İfşaladı! Sözleriyle Twitter’ı İnletti, 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Meğer Kerem Bürsin…
Survivor İlayda Şeker Anne Mi Oluyor? Çocuklarının Adını Duyurdu, Instagram’a Damgasını Vurdu! Meğer Kızı ve Oğluna… mask
Survivor İlayda Şeker Anne Mi Oluyor? Çocuklarının Adını Duyurdu, Instagram’a Damgasını Vurdu! Meğer Kızı ve Oğluna…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yargı Dizisi İçin Kötü Haber Verilmişti! Pınar Deniz Açıklama Geldi, Duyanlar Derin Nefes Aldı! “Yok Artık” mask
Yargı Dizisi İçin Kötü Haber Verilmişti! Pınar Deniz Açıklama Geldi, Duyanlar Derin Nefes Aldı! “Yok Artık”
O Ses Türkiye Yıbaşı Şampiyonu İfşalandı! Acun Ilıcalı Basın Yasağı Koysa Yeridir, Her Şey Ortaya Döküldü! Hadise Olmayınca… mask
O Ses Türkiye Yıbaşı Şampiyonu İfşalandı! Acun Ilıcalı Basın Yasağı Koysa Yeridir, Her Şey Ortaya Döküldü! Hadise Olmayınca…
Bartu Küçükçağlayan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Merve Küçükçağlayan İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti… mask
Bartu Küçükçağlayan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Merve Küçükçağlayan İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi! mask
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi!
Aşk Mantık İntikam Dizisi İçin Kanal Kararı Çıktı! Ekranlara Gelmeyecek, Yayın Akışı Değişti! Tüm Oyuncular İşsiz Kaldı! Neler Oluyor? mask
Aşk Mantık İntikam Dizisi İçin Kanal Kararı Çıktı! Ekranlara Gelmeyecek, Yayın Akışı Değişti! Tüm Oyuncular İşsiz Kaldı! Neler Oluyor?
Masterchef Yılbaşı Konukları Ağızları Açık Bıraktı! Kazanan Takım İfşa Edildi, Acun Ilıcalı’nın Baş Düşmanı Bile Kadroda! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yılbaşı Konukları Ağızları Açık Bıraktı! Kazanan Takım İfşa Edildi, Acun Ilıcalı’nın Baş Düşmanı Bile Kadroda! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status