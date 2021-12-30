Anasayfa/

Foto Galeri/

30 Ara 2021 - 21:50

Yargı Dizisi İçin Kötü Haber Verilmişti! Pınar Deniz Açıklama Geldi, Duyanlar Derin Nefes Aldı! “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinin final yapacağı konuşulmaya başlandı. Kısa bir süre önce Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Bunun üzerine Pınar Deniz’de bir açıklama yaparak ağızları açık bırakmıştı. Şimdi ise kabus gibi haber resmen geldi ve Kanal D’den karar çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…