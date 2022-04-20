Ankara Elektrik Aboneliği Ücreti Ne Kadar 2022? Elektrik Abonesine Ne Kadar Gidiyor 2022? Elektrik Üstüne Almak Kaç TL 2022?

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte pek çok abonelik ücretine de teker teker zam geliyor. Başkentte yaşayan Ankaralıları da yakından ilgilendiren zamlardan biri olan elektrik aboneliği, bu sene için de belirlenmiş bulunuyor. Mesken ve iş yeri için ayrı ayrı belirlenene elektrik aboneliği ücretinin Ankara’daki 2022 yılı fiyatı ise, başkentlileri meraklandırmaya başlıyor. Peki, Ankara elektrik aboneliği ücreti 2022 ne kadar? Elektrik abonesine ne kadar gidiyor 2022? Elektrik üstüne almak kaç TL 2022? İşte, detaylar…

Enerjisa Başkent Elektrik Abonelik Ücreti 2022

Abone Grubu (Sözleşme Gücü) Damga Vergisi Güvence Bedeli

Mesken (5 kW) 1,56 TL 165 TL

Mesken (6 kW) 1,88 TL 198 TL

Mesken (9 kW) 8 TL 843,3 TL



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