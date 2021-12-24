Yeni yılın giderek yaklaştığı dünyada, ülkeler yavaş yavaş 2022 yılı asgari ücretini belirlemeye başladı. O ülkelerden biri olan Lüksemburg ise, Türkiye’de yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilen ülkeler arasındaki yerini aldı. Peki, Lüksemburg asgari ücret 2022 ne kadar? Lüksemburg gelişmiş bir ülke mi, zengin mi? Lüksemburg'da ekmek ne kadar 2022? Lüksemburg mı ucuz, Türkiye mi ucuz? İşte, detaylar…



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