Şimdilerin popüler konularından biri olan asgari ücret, Türkiye’de çalışan kişilere diğer ülkelerde asgari ücretin ne kadar olacağını merak ettiriyor. O ülkelerden biri olan Malta da 2022 yılı asgari ücretini belirlemiş bulunuyor. Öte yandan Malta’da belli olan asgari ücretin tutarını Türkiye ile karşılaştırılabilmesi için bölgenin ekonomik koşullarını bilmekte fayda bulunuyor. Peki, Malta asgari ücret 2022 ne kadar? Malta gelişmiş bir ülke mi, zengin mi? Malta'da ekmek ne kadar 2022? Malta mı ucuz, Türkiye mi ucuz? İşte, detaylar…



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