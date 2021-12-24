Türkiye’ye coğrafi olarak yakın olan ülkelerden biri olarak bilinen Sırbistan, 2022 yılı asgari ücretini belirlemiş bulunuyor. Türkiye’deki asgari ücretin belirlenmesinin hemen ardından belirlenen Sırbistan 2022 yılı asgari ücreti, vatandaşları meraklandırmaya başladı. Öte yandan asgari ücreti Türkiye ile karşılaştırmak isteyen vatandaşlar, ülkenin ekonomik koşullarını da merak eder hale geldi. Peki, Sırbistan asgari ücret 2022 ne kadar? Sırbistan gelişmiş bir ülke mi, zengin mi? Sırbistan’da ekmek ne kadar 2022? Sırbistan mı ucuz, Türkiye mi ucuz? İşte, detaylar…



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