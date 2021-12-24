- 24 Ara 2021 - 13:56 G: 24 Ara 2021 - 14:14

Survivor Poyraz’dan Skandal İmaj Değişimi! Acun Ilıcalı Şok İçinde Kaldı, Eski Sevgilisi Ayşe Yüksel’in Dengesi Değişti! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Yiğit Poyraz’ın skandal imaj değişimi gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’yı bile şok edeceği konuşulan bu durum, Survivor yarışmasında sevgili olduğu konuşulan Ayşe Yüksel’inde dengesini değiştirdiği yönüne iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Peki, Survivor yarışmasının yakışıklı ismi nasıl bir imaj değişikliğinde bulundu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında geçtiğimiz sezon yer alan Yiğit Poyraz, hem yakışıklılığıyla, hem de performansıyla binlerce kişinin kalbinde taht kurmuştu. Yarışmayı ikinci olarak bitiren Survivor yarışmacısı Poyraz, yarışmadan sonra ise normal hayatına dönüş yaptı. Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğini duyuran Yiğit Poyraz, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte Survivor yarışmacısının bambaşka birisine dönüştüğü o görsel…

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24 Ara 2021 - 13:56 - Yaşam

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