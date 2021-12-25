Survivor Poyraz'un o eski halinden eser yok şimdi... Değişimini görenler şoke oldu! Acun Ilıcalı Şok İçinde Kaldı, Eski Sevgilisi Ayşe Yüksel’in Dengesi Değişti!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Yiğit Poyraz’ın skandal imaj değişimi gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’yı bile şok edeceği konuşulan bu durum, Survivor yarışmasında sevgili olduğu konuşulan Ayşe Yüksel’inde dengesini değiştirdiği yönüne iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Peki, Survivor yarışmasının yakışıklı ismi nasıl bir imaj değişikliğinde bulundu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında geçtiğimiz sezon yer alan Yiğit Poyraz, hem yakışıklılığıyla, hem de performansıyla binlerce kişinin kalbinde taht kurmuştu. Yarışmayı ikinci olarak bitiren Survivor yarışmacısı Poyraz, yarışmadan sonra ise normal hayatına dönüş yaptı. Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğini duyuran Yiğit Poyraz, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte Survivor yarışmacısının bambaşka birisine dönüştüğü o görsel…
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25 Ara 2021 - 18:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.