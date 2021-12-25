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25 Ara 2021 - 18:31

Survivor Poyraz'un o eski halinden eser yok şimdi... Değişimini görenler şoke oldu! Acun Ilıcalı Şok İçinde Kaldı, Eski Sevgilisi Ayşe Yüksel’in Dengesi Değişti!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Yiğit Poyraz’ın skandal imaj değişimi gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’yı bile şok edeceği konuşulan bu durum, Survivor yarışmasında sevgili olduğu konuşulan Ayşe Yüksel’inde dengesini değiştirdiği yönüne iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Peki, Survivor yarışmasının yakışıklı ismi nasıl bir imaj değişikliğinde bulundu?