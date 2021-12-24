Türkiye’deki vatandaşların çok sık ziyaret ettiği ülkelerden biri olan ve Türkiye’de yaşayan göçmenlerinin pek çoğunun ata toprağı olan Arnavutluk’taki her gelişmeye Türkiye’deki vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz gün asgari ücret için toplanan Arnavutluk hükümeti, 2022 yılı asgari ücret tutarını da belirlemiş bulunuyor. Peki, Arnavutluk asgari ücret 2022 ne kadar? Arnavutluk gelişmiş bir ülke mi, zengin mi? Arnavutluk’ta ekmek ne kadar 2022? Arnavutluk mı ucuz, Türkiye mi ucuz? İşte, detaylar…



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