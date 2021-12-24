Hangi Burç Esprisi İle Çekicidir? İşte En Zeki Komik O Burçlar…
Espri yapmak, temelde ciddi bir zeka işi olarak görülüyor. Gerçek bir sivri zeka ürünü olan espriler, yapan kişiyi şüphesiz sosyal ortamların en komik kişisi yapıyor. Karakteristik olarak insanları etkileyen burçlar, elbette insanların espri yapabilme yeteneğini üzerinde de doğrudan etki gösteriyor. Sizde Espri yeteneği ile dikkat çeken burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Espri yapmak, temelde ciddi bir zeka işi olarak görülüyor. Gerçek bir sivri zeka ürünü olan espriler, yapan kişiyi şüphesiz sosyal ortamların en komik kişisi yapıyor. Karakteristik olarak insanları etkileyen burçlar, elbette insanların espri yapabilme yeteneğini üzerinde de doğrudan etki gösteriyor. Bu bağlamda bazı insanlar inanılmaz derecede espri yaparken; bu özellikleri ile çevresindeki herkesi kendisine çekmeyi başarıyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en zeki ve komik burçlarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç esprisi ile çekicidir? İşte en zeki komik o burçlar…
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24 Ara 2021 - 15:19 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.