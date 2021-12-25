Hangi Burç Aşkta Boş Vaatlere Asla Kanmaz? İşte Boş sözlere inanmayan o burçlar...
Her burcun insanının aşka bakış açısı birbirine göre farklılık gösteriyor. Bazı burcun insanları aşk yaşamlarını vaatler üzerine kurarken, bazı burcun insanları bu vaatlere karnı tok olan insanlar olarak dünyaya geliyor. Sizde Aşkta Boş Vaatlere kanmayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanının aşka bakış açısı birbirine göre farklılık gösteriyor. Bazı burcun insanları aşk yaşamlarını vaatler üzerine kurarken, bazı burcun insanları bu vaatlere karnı tok olan insanlar olarak dünyaya geliyor. Aşk yaşamlarında gerçekçi olan o burcun insanları elbette asla aşk acısı falan çekmiyor. Öte yandan aşkta boş vaatlere karnı tok olan ve aşk yaşamlarında en gerçekçi o burcu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç aşkta boş vaatlere asla kanmaz? İşte en gerçekçi o burç…
Detaylar diğer sayfada!
25 Ara 2021 - 10:35 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.